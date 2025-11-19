El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Llega el Bogotá Fashion Weekend: un evento que muestra lo nuevo de la moda colombiana

Gloria Saldarriaga, miembro del comité curatorial del Bogotá Fashion Weekend, habló en La Hora del Regreso de W Radio para invitar a recorrer la ciudad y experimentar la “temperatura que hay en moda” del 28 al 30 de noviembre.

El evento es una invitación abierta para todos, no solo para expertos, con acceso gratuito a las rutas.

Saldarriaga se centró en ofrecer una “vitrina” a los diseñadores emergentes, con pasarelas, conversatorios y un mercado de diseño en el “Centro de la Felicidad”. Habrá charlas con estilistas y diseñadores, y la oportunidad de “ver, comprar y también aprender”. Además, se exhibirá la fuerte tradición colombiana en marroquinería, incluyendo “zapatos, carteras” y accesorios.

El cierre del Bogotá Fashion Weekend será un desfile de la reconocida diseñadora Faride Ramos. Su colección Primavera-Verano se llama “Sorroío” y está inspirada en el río que atraviesa Santa Cruz de Mompox, su lugar de origen.

Saldarriaga concluyó diciendo que el evento es una “ventana” de negocios para que el público haga sus compras navideñas. Ella insistió en que el Bogotá Fashion Weekend es un “voto político” para apoyar el diseño nacional. Por ello, invitó a la gente a sumarse “no importa el clima” y a dejar su dinero a los diseñadores que están haciendo un gran esfuerzo por esta feria.

