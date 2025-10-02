“Desde pequeña quise hacer lo mismo que mi mamá”: Sofía Espinosa Tcherassi sobre el diseño de modas
Sofía Espinosa Tcherassi, diseñadora de modas, empresaria e hija de Silvia Tcherassi, habló sobre sus proyectos en la moda y su gusto por los diseños.
“Desde muy pequeña quise hacer lo mismo que mi mamá”: Sofía Espinosa Tcherassi sobre la moda
15:05
Sofía Espinosa Tcherassi. Foto: @sofiaetcherassi vía Instagram.
Este jueves 2 de octubre, llegó a La Hora del Regreso la diseñadora de modas y empresaria colombiana Sofía Espinosa Tcherassi, descendiente de una familia de diseñadoras.
Espinosa es barranquillera, pero en su infancia se mudó a Miami. La empresaria aseguró que desde muy pequeña quiso dedicarse a diseñar, como su madre Silvia Tcherassi, pues su conexión con el entorno de las telas y la creatividad la llevaron a tener una afinidad con la moda.
Actualmente, Espinosa es directora de Ready-to-Wear en la casa de moda de su madre.
A diferencia de Silvia Tcherassi, quien es más intuitiva, su hija es apasionada por los números, la precisión y el análisis de ventas, aseguró Sofia Espinosa.
¿Qué viene para esta nueva generación de diseñadora Tcherassi?
Sofía Espinosa indicó que desea seguir abriendo locales en distintas ciudades y expandir sus líneas de productos, manteniendo la elegancia, calidad y los buenos tejidos que caracterizan a los diseños Tcherassi.
Escuche la entrevista completa aquí:
