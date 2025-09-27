Luis Fernando Arias, más conocido cómo ‘Estiwar G’ estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso, hablando un poco sobre cómo ha sido su crecimiento en las redes sociales y cómo llegó a este personaje.

El creador cuenta que esta idea nace de representar al ‘pelado de la calle’ , que al ver las experiencias de la calle de su al rededor y por las que el tuvo que pasar se decidió en hacer algo con eso, una forma de compartirlo con las personas, cuando llega a la plataforma ‘Tik Tok’, en donde según él “Tik tok premia a los raros’ y fue allí donde empezó a crecer su comunidad.

Puede leer: Así es ‘Paloquemao: El mercado de los vampiros’, el cortometraje de Jeferson Cardoza

Aunque personajes como Hassam o Chester fueron parte de su inspiración comenta también que la mayor parte la sacó de los ‘ñeros’ de la vida real, Luis Fernando, trabajó un tiempo en la correccional de Bogotá en donde también aprendió de la calle por lo que esa experiencia junto con la de el señor de los carros, el que limpia los vidrios y más que veía en su día a día lo ayudaron a llegar a ‘Estiwar G’

Cuenta que este trabajo también lo hace con el propósito de desligar un poco el concepto de ‘ñero’ asociado a lo delictivo “hay muchos ñeros rehabilitados” dijo que era algo muy importante y que eso era lo que se debía destacar.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “No todos los ñeros están en cosas delictivas”: ‘Estiwar G’ habló sobre su personaje 17:14 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: