El Ejército israelí no permitió a los gazatíes regresar a la ciudad de Gaza

El Ejército israelí anunció este miércoles que no permitirá regresar a la ciudad de Gaza (norte) a los que se encuentren fuera de ella, aislando de esta manera la capital, que sufre una invasión terrestre, tras cerrar la carretera costera de Al Rashid en dirección norte.

“Residentes de Gaza, la calle Rashid estará cerrada al tráfico desde el sur de la Franja de Gaza a las 12.00 horas (9.00 GMT). Se permitirá el desplazamiento hacia el sur (...) sin inspección. Las fuerzas armadas lo dejan claro: una vez sales de la ciudad de Gaza, no puedes regresar”, dijo el portavoz castrense en árabe, Avichay Adraee.

Lea también: Hamás pidió a Israel que retroceda y pare sus bombardeos para rescatar a 2 rehenes en Gaza

Tras el cierre de esta vía, ningún palestino puede volver hacia la norteña ciudad de Gaza, ya que la otra carretera posible (la de Salah al Din) también está bloqueada tanto para el tránsito de personas como de vehículos. Los habitantes de la capital solo pueden de esta manera salir de la ciudad.

Le puede interesar: Ministros de Israel defendieron ataque contra Qatar y repudiaron disculpa de Netanyahu

El pasado 16 de septiembre, Israel comenzó una nueva invasión terrestre contra la ciudad de Gaza, que situó bajo orden de evacuación forzosa al sur del enclave a una población de más de un millón de personas. Desde entonces, los ataques se han intensificado, con decenas de muertos en esta urbe diarios, muchos de ellos civiles.

Escuche W Radio en vivo aquí: