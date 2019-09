Una Mujer W: Claudia Bahamón, 40 años, arquitecta

Primero lo fue en temas de entretenimiento en televisión, luego con la llegada de las redes sociales Claudia se ha convertido en una de las personas más influyentes en temas de empoderamiento femenino, medio ambiente y gastronomía.

“Para mí un influyente es un líder de opinión, figuras de autoridad en el ámbito público con objetivos reales para influir sobre la opinión de otros. Influenciar es una evolución del líder de opinión que se convierte en una marca personal que refleja lo que eres, lo que crees, tus valores y tu forma única de ver el mundo. Tu marca personal es lo que genera diferenciación qué es lo que nos hace únicos. El influencer debe tener muy claro que el mensaje que envía debe ser coherente y debe ser consistente para crear una conexión emocional con las personas, es decir generar credibilidad. En resumen un líder de opinión para mí, con marketing”.

Marketing que desde su perspectiva aplica para todas las causas, incluyendo el activismo ambiental. “Desde pequeña he amado el planeta y gracias a esa pasión encontré uno de mis más grandes propósitos de vida que es la conciencia ambiental, cómo cuidar nuestro planeta, este planeta único que tenemos y que no existirá un planeta B. La educación mediante la alineación de mis palabras, acciones y mi ejemplo permite que muchas personas tengan conciencia de la importancia de cuidar nuestros recursos naturales. Ayudo siendo activista de corazón, a pesar de no poder aplicar todo lo que predico. Algún día sueño con hacerlo 100 %. Ser ambientalista es una postura comprometida firme. Activista es no actuar como el avestruz que ante la incomprensión o el peligro mete su cabeza en un hueco para eludir la realidad, porque activista no es el que dice que el río está sucio, sino el que va y limpia el río”.

Y a propósito de limpieza Claudia insiste la necesidad de limpiar la forma en que las mujeres nos aproximamos a nosotras mismas. “El inconformismo es un patrón de comportamiento de nosotras las mujeres, pareciera que buscamos aceptación mediante la pésima autocrítica y las comparaciones odiosas, necesitamos más aceptación, necesitamos ser más agradecidas, necesitamos ser más dulces con nosotras mismas y entender que las mujeres somos hermosas, capaces, somos luchadoras, poderosas por el simple hecho de ser mujeres”.

Claudia aplica lo que predica. Por eso cientos de miles de televidentes la volverán a ver en la nueva temporada de Master Cheff, el exitoso formato de RCN TV y Home and Health.

“Sin duda lo que más mueve a las personas es esa empatía que sentimos cuando mostramos toda nuestra vulnerabilidad. En MasterChef nuestras celebridades aceptan el reto de salirse de su forma de confort para aventurarse en el desconocido mundo de la gastronomía que los pone a prueba en todos los aspectos como seres humanos”.