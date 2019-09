Norma Cuadros, directora del festival de cine ambiental Planet On, es #UnaMujerW

Sin apoyo económico, sin saber hacer un festival, sin saber de cine, Norma ha logrado traer al país a una embajadora de paz de la ONU, un ganador de un Óscar, directores de cine, científicos y documentalistas para presentar las mejores películas de contenidos ambientales de distintas partes del mundo.

“Yo soy periodista pero mi pasión han sido los temas ambientales y terminé la universidad, acababa de hacer una investigación con delfines en Brasil y regresé empecé a trabajar en tenis, en el deporte, en comunicaciones y realmente un día dije, lo que a mí me gusta es el medio ambiente y no lo estoy haciendo y ahí renuncié al trabajo que tenía, eso fue en 2012 y decidí dedicarme a esta aventura de hacer un festival de cine sin saber cómo hacerlo, todo un reto, y pues el primer festival no terminó siendo un festival grande, sino solamente una película y una invitada que me moría por ella y llevaba tres años enviándole correos a su secretaria para que la trajeran a Colombia y pues llegó, llegó Jane Gooddall a Colombia por primera vez y así arranqué esta aventura y ya este es el cuarto festival y va creciendo cada vez más, ya vamos como en 24 películas para este año”.

Y a más de 12 mil personas ha reunido alrededor de este festival, que llegará del 12 al 15 de septiembre a Colombia en su cuarta edición.

“Planet on es un festival de cine especializado en contenidos ambientales que lo que busca es generar un espacio de formación de públicos, por un lado, en donde las personas encuentran contenidos alternativos, independientes, que les van a contar de una forma mucho más cercana las realidades ambientales que estamos viviendo en nuestro planeta, que van a entender de una forma mucho más fácil de qué se trata el cambio climático, de qué se trata la contaminación con plástico”.

Sus invitados son cada vez más importantes...este año Norma logrará traer a un grupo de lujo, hablarán sobre cómo el cine además del contenido que está produciendo para enviar un mensaje ambiental, tiene una responsabilidad social en la reducción de emisiones de carbono.

“Para este año tenemos 4 invitados internacionales que me parecen fantásticos, una de ellas es una mujer tailandesa que se llama Patima, una líder social que creo que es fundamental en este momento en el que nuestro líderes están siendo asesinados, ella lo que nos va a contar es que el liderazgo social es posible sin ser asesinado y sin ser juzgado y tildado, ella lo que ha logrado es liberar a más de 5 mil pescadores de la esclavitud en barcos pesqueros en el sudeste asiático y va a estar presentando la historia de su vida y su película, Esclavitud en el océano”.

Norma está convencida de que siempre habrá cabida para hablar de las problemáticas ambientales.

“Creo que muchas veces estamos parados en unos extremos en que o se dice de una forma en que es catastrófico y mañana nos morimos todos o se dice de una forma en que nos hacen creer que el mundo está perfecto y que las playas son perfectas y divinas y que la selva está perfecta y que los animales están perfectos y eso en realidad ninguno de los dos extremos ha funcionado para que la gente entienda y se comprometa y actúe y yo creo que el cine es clave porque es el que nos muestra esas realidades que no conocemos que a veces creemos alejadas y que nos mueve fibras y sin lugar a dudas el compromiso ambiental parte desde una sensibilidad por otros diferentes a mi especie, sin lugar a dudas cuando logro sensibilizarme y pensar en que mis acciones le afectan a mi vecino, que si yo no reciclo y mi vecino si pues lo voy a afectar a él y viceversa , creo que ahí es en donde está el cambio y ahí es donde las pequeñas acciones de cada uno de nosotros salvar este planeta”.

Norma Cuadros, directora del festival de cine ambiental Planet On, es #UnaMujerW