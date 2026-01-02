FF. MM. y Policía han abatido tres presuntos disidentes en operación contra Mordisco en el Amazonas

Una operación ofensiva conjunta de la Fuerza Pública dejó como resultado la neutralización de diez integrantes de las disidencias de las FARC durante acciones dirigidas contra el círculo cercano de Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Amazonas.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, desde el pasado 1 de enero, unidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adelantan operaciones en el área del río Caquetá, en jurisdicción del área no municipalizada de Mirití-Paraná, una zona estratégica para las economías ilegales y el control de rutas del narcotráfico.

El balance preliminar indica que, de las diez neutralizaciones, tres corresponden a presuntos disidentes abatidos, cuatro a capturas y tres a menores de edad recuperados, quienes habían sido reclutados de manera forzada por esta estructura armada ilegal y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Durante el operativo, las autoridades incautaron armamento de alto poder, munición, equipos de campaña y medios fluviales que eran utilizados para la comisión de delitos en la región amazónica.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la operación como un golpe contundente al anillo de seguridad de alias ‘Iván Mordisco’, a quien señaló como narcotraficante, reclutador de menores y responsable de asesinatos de integrantes de comunidades indígenas, incluidos niños y niñas. “No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias ‘Iván Mordisco’ es desmovilizarse”, afirmó el jefe de la cartera.

El Ministerio recordó que sobre Néstor Gregorio Vera pesa una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura, e insistió en que cada golpe a estas estructuras contribuye a reducir su capacidad terrorista, proteger a los menores y cortar las rutas ilegales en el Amazonas.

Cartel 'Iván Mordisco' Ampliar

