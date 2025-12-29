MinDefensa defendió cambios en cúpula militar: “Se ajustó la estrategia para el 2026”

Pedro Sanchez, ministro de Defensa, manifestó que otra de las preocupaciones de la cartera es la desinformación, que en su opinión representa un riesgo para la fuerza pública y afecta la tranquilidad de la población. | Foto: Prisa Media Colombia

Desde el Congreso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le salió a las críticas de los cambios en la cúpula militar anunciados por el presidente Gustavo Petro.

Sánchez aseguró que se trata de un “ajuste estratégico”, pensando en la nueva estrategia de seguridad para el 2026.

“Se decidió ajustar el mando acorde a la estrategia que está planteada para el 2026, que es un enfoque de seguridad y democracia, y ahí tiene un enfoque supremamente importante el control territorial”, dijo Sánchez.

Y defendió la llegada del general Hugo Alejandro López Barreto como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares: “Si bien es cierto que el señor almirante Cubides es una gran estratega, también hay que reconocer que la trayectoria que tiene el general López es de un enfoque más de control territorial”, dijo.

Y agregó: “Quienes llegan acá no son ningunos aparecidos (…) son personas que llevan una trayectoria durante décadas, más de 35 o 40 años”.

Finalmente, durante esa misma sesión, también se refirió a la ausencia de los ministros al debate de control político al decreto de emergencia económica. Y reiterando lo que había señalado Benedetti, dijo que los ministros solo asistirán cuando se cumplan los tiempos por ley para responder las preguntas del debate.

“Mínimo cinco días antes se debe citar a los ministros (…) si no lo cumplimos, entonces lo que ustedes legislan es letra muerta. Estamos listos para venir cuando se cumpla todo lo de ley”, finalizó.

