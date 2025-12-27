Petro anunció cambios en la cúpula militar del país: hay nuevo comandante de las FF.MM.

Este sábado, 27 de diciembre, el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, antes Twitter, anunció cambios en toda la cúpula militar de Colombia.

Dentro de los cambios, el jefe de Estado reveló quién estará al frente del comando general de las Fuerzas Militares, el Ejército, entre otras instituciones del país.

Según dijo el mandatario de los colombianos, los cambios se dan “frente a los desafíos del 2026, en donde la prioridad será la seguridad y la democracia”.

Así las cosas, en W Radio le contamos cómo quedó la cúpula militar del país:

¿Cómo quedó estructurada la Cúpula Militar de Colombia de cara al 2026?

Comando general de las Fuerzas Militares

General: HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO

Comandante general de las Fuerzas Militares

GENERAL HUGO ALEJANDRO LÓPEZ BARRETO. Foto: suministrada. Ampliar

Vicealmirante: HARRY ERNESTO REYNA NIÑO

Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares

Ejército Nacional

Mayor general: ROYER GOMEZ HERRERA

Comandante del Ejército Nacional

Mayor general: ROYER GOMEZ HERRERA. Foto: suministrada. Ampliar

Mayor general: JAIME ALONSO GALINDO

Segundo comandante del Ejército Nacional

Armada Nacional

Almirante: JUAN RICARDO ROZO OBREGÓN

Comandante de la Armada Nacional

Almirante: JUAN RICARDO ROZO OBREGÓN. Foto: suministrada. Ampliar

Vicealmirante: ORLANDO ENRIQUE GRISALES FRANCESCHI

Segundo comandante de la Armada y jefe de Estado Mayor Naval

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Mayor General: CARLOS FERNANDO SILVA RUEDA

Comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

Mayor General: CARLOS FERNANDO SILVA RUEDA. Foto: suministrada. Ampliar

Mayor General: ALFONSO LOZANO ARIZA

Segundo comandante y jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aeroespacial Colombiana

El presidente Petro agradeció la labor de los comandantes salientes

Tras el anuncio, el presidente Gustavo Petro agradeció el trabajo de los comandantes salientes de las diferentes instituciones que componen la cúpula militar de Colombia.

“Agradezco el trabajo del almirante Francisco Hernando Cubides Granados, quien estuvo al frente del Comando General desde el 8 de julio de 2024; al señor general Luis Carlos Córdoba Avendaño, quien estuvo al mando de la Fuerza Aeroespacial desde el 18 agosto de 2022; y al señor general Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien fue el comandante de nuestro Ejército Nacional desde el 1 de junio de 2024″, escribió en la red social.

Así mismo, el jefe de Estado explicó que los comandantes salientes hicieron parte de operaciones militares destacadas dentro de su Gobierno, de las cuales resaltó “la recuperación del corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca. Allí se expulsó a más de un centenar de integrantes de la facción de alias ‘Mordisco’, sin causar daño colateral a los más de 8.000 campesinos que habitan ese lugar. Esto ha contribuido en que avancemos en la transformación del territorio hacia la legalidad y liberemos a nuestros campesinos de la esclavitud del narcotráfico”.

En video: así fue, en su momento, la operación Perseo de las FF.MM. en el Plateado, Cauca:

W Radio acompañó operación Perseo en El Plateado:

El balance de Petro sobre los comandantes salientes

El presidente Petro también enalteció la labor en sus cargos de los comandantes que salen de sus puestos, entregando un balance de cifras.

Estos son los números, según el alto mandatario:

Bajo su liderazgo, según escribió, “ influyeron en que en el 2025 se haya logrado el récord histórico en incautación de cocaína. Se calcula que alcancemos las 1.000 toneladas incautadas , lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”.

, lo que equivaldría a más de 12.000 millones de dosis que no llegarán a los países consumidores”. Además, con su labor se “incrementó la ofensiva frente al año anterior en un 27% y lograron la neutralización de más de 4.400 integrantes de los más peligrosos carteles del narcotráfico . Este año, se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década”.

. Este año, se incautó la mayor cantidad de armamento durante la última década”. También, “hicieron parte del incremento de los efectivos de la fuerza pública en un 6% frente a la disminución que hizo Duque de un -11% y Santos en su último gobierno de -4%”.

“En el mando que tuvieron, se crearon 8 Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA), un Batallón Anti-drones, un Batallón de Ingenieros de Ferrocarriles, un Comando de todos los GAULA, así como dos nuevas unidades de GAULA, entre otros”, dijo.

Y, finalmente, “otro fortalecimiento estratégico fue la adquisición de capacidades de superioridad aérea que protegerá a Colombia durante las próximas 4 o 5 décadas”.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro:

Frente a los desafíos del 2026, donde la prioridad será la seguridad y la democracia, he decidido realizar unos cambios en la cúpula militar. Así quedarán los Comandantes y Segundos Comandantes de las Fuerzas Militares de Colombia.



COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

General

