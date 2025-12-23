Quedaron en libertad los 18 militares secuestrados tras asonada en Carmen de Atrato, Chocó

Los 18 militares que fueron secuestrados tras una asonada en el municipio de Carmen de Atrato, Chocó, ya fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, luego de permanecer retenidos mientras adelantaban una operación militar en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con el Ejército, los uniformados participaban en una operación dirigida contra alias ‘Ramiro’, cabecilla del frente Manuel Hernández “El Boche”, del Frente de Guerra Occidental del ELN. Así lo confirmó el brigadier general William Caicedo, comandante de la Décimo Quinta Brigada.

Según el alto oficial, los hechos se registraron hacia la 1:30 de la tarde, cuando la tropa desarrollaba labores operacionales en zona rural del municipio. En ese momento, tras activarse una alerta dentro del resguardo indígena Río Claro, en el resguardo La Puria, los militares fueron rodeados por entre 200 y 220 personas y conducidos contra su voluntad hasta la escuela de la comunidad.

“Son llevados en contra de su voluntad, constituyéndose en un secuestro”, precisó Caicedo.

Mientras las tropas eran secuestradas, alias ‘Ramiro’ habría huido del lugar acompañado por su compañera sentimental y cinco hombres de seguridad, según información de inteligencia. Este hombre era el objetivo principal de la operación que adelantaba el Ejército Nacional.

Fuentes de inteligencia señalaron que durante la asonada habrían participado guerrilleros de confianza de este cabecilla, quienes presionaron y amenazaron a la comunidad para mantener a los uniformados retenidos y facilitar su fuga.

Alias ‘Ramiro’ cuenta con cuatro órdenes de captura vigentes por los delitos de asonada, rebelión, narcotráfico y homicidio. Además, es señalado de estar involucrado en extorsiones, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, así como en amenazas a comerciantes y en la incineración de vehículos de transporte público y de carga.

Su accionar criminal se concentraría en los municipios de Quibdó, Puerto Meluk y Alto Baudó, donde ejercería presión armada sobre comerciantes, campesinos, transportadores y población civil. De acuerdo con inteligencia militar, alias ‘Ramiro’ tiene entrenamiento en el manejo, fabricación e instalación de explosivos, además de conocimientos en el uso de armas de francotirador, lo que lo convierte en un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública.

Escuche W Radio en vivo: