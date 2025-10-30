Petro ordenó suspender todo apoyo de FF.MM. a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada

El presidente Gustavo Petro informó que ordenó suspender todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones internacionales que involucren el uso de misiles o fuerza desproporcionada. Esto luego de destacar una nueva incautación de cocaína realizada por la Armada Nacional en el Pacífico central, “sin un solo muerto”.

“Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, escribió el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

En su publicación, Petro destacó que la Armada logró incautar 2,8 toneladas de cocaína “sin un solo muerto”, al interceptar una lancha rápida tipo ‘Go Fast’ en desarrollo del Plan de Campaña Estratégico Conjunto ‘Ayacucho Plus’. El operativo fue ejecutado en el marco de tareas de control y seguridad integral marítima.

Según el reporte oficial, la operación permitió la captura de tres tripulantes: un colombiano y dos ecuatorianos y la incautación de 94 costales que contenían 2.796 paquetes rectangulares con clorhidrato de cocaína, con un peso neto de 2.782 kilogramos.

El presidente Petro sostuvo que este resultado demuestra “la mayor eficacia mundial en incautación de drogas ilícitas” y reiteró que la política antidrogas del Gobierno busca resultados “sin derramamiento de sangre”.