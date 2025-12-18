“Él no tiene que dar órdenes”: Petro rechaza el llamado de Maduro a militares colombianos

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y rechazó cualquier posibilidad de que un gobierno extranjero interfiera en las decisiones de la Fuerza Pública colombiana, al insistir en que la soberanía militar entre Estados es inviolable.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó Petro, al ser consultado sobre si Maduro podría pedir apoyo directo a las Fuerzas Militares de Colombia.

El jefe de Estado explicó que la relación entre Colombia y Venezuela solo puede construirse desde el respeto mutuo y sin subordinaciones, incluso en escenarios de cooperación regional.

“Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al ejército de Colombia”, sostuvo.

Petro recordó que los proyectos de integración regional no pueden imponerse por la vía militar ni por decisiones unilaterales de los gobiernos, sino a través de mecanismos democráticos de los pueblos.

“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas, es con el poder constituyente y la soberanía popular”, señaló.

En ese contexto, el presidente hizo una distinción entre Estados y grupos armados ilegales, y aseguró que la única estructura armada binacional existente no representa un proyecto político legítimo.

“La única organización armada binacional integrada por venezolanos y colombianos se llama ELN”, dijo, y agregó que este grupo “se dedicó a traquetear cocaína y a matar campesinos”.

Petro calificó al ELN como “enemigo de Colombia, Venezuela y enemigo de Latinoamérica” y advirtió que su accionar violento, especialmente en regiones como el Catatumbo, ha tenido un impacto directo en el aumento de homicidios.

