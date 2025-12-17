Petro dice que Maduro es dictador, pero no ‘narco’, y que José Antonio Kast es hijo de nazis

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro afirmó que Nicolás Maduro es un dictador por la concentración de poder en Venezuela, pero aseguró que no existe ninguna evidencia que lo vincule con el narcotráfico, señalando que esa versión responde a una narrativa impulsada desde Estados Unidos.

“El señor Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de los EE. UU.”, escribió el mandatario en la noche de este 16 de diciembre.

En el mismo mensaje, Petro volvió a arremeter contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien calificó como parte de una tradición ideológica ligada al nazismo. Según el jefe de Estado colombiano, Kast “es hijo y creyente de los nazis” y pertenece a una generación alemana que salió de su país “no para salvarse de Hitler, sino para salvarse de la derrota de Hitler”.

El pronunciamiento se dio como respuesta a un trino de la periodista Patricia Janiot, quien cuestionó a Petro por llamar nazi y fascista a Kast, mientras —según ella— evitaba calificar a Maduro como un “narcodictador y usurpador”.

Horas antes, también a través de su cuenta en X, el presidente Petro aclaró que “lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son Nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios”.

“Su instrumento no es solo el miedo, por eso colocan bombas ellos mismos y los narcotraficantes les ayudan. Es miedo su método político pero también la mentira. Aprendieron de Goebbels a mentir permanentemente para que la sociedad les crea”, aseguró.

Por último, escribió: “Atención en Colombia, los nazis entraron a las facciones más conservadoras de la derecha colombiana. Pero no son de derechas, son de extrema derecha y dominan la derecha. Por eso han cometido un genocidio de 700.000 muertos asesinados, tanto en Chile como en Colombia”.