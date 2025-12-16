“En las navidades no se mata a nadie. Se baila y se disfruta: Petro tras anuncio del ELN de paro armado

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al anuncio de un nuevo paro armado por parte del ELN. El mandatario hizo referencia a “traquetos disfrazados de guerrilleros”, al tiempo que ordenó a la Fuerza Pública garantizar que las festividades de fin de año se desarrollen sin violencia en el país.

“Ya por ahí andan unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro. Y la orden del presidente de la República es que las navidades no se mata a nadie en Colombia, se baila y se disfruta de la alegría”, afirmó, al señalar que esa alegría ha sido clave para la supervivencia de la nación “a pesar del miedo y de la sangre”.

Por eso, Petro insistió en que la violencia y las amenazas armadas son uno de los principales obstáculos para que Colombia sea verdaderamente libre y pueda consolidarse como una nación grande. “Eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande”, sostuvo.

El pronunciamiento del presidente se suma a la orden dada a la fuerza pública, de atacar al grupo criminal ELN y defender a la población civil.

Para Petro, esa guerrilla abandonó cualquier proyecto político para vincularse con el narcotráfico y mafias internacionales. En ese mensaje previo, Petro señaló que las amenazas del ELN no solo van contra el Estado, sino contra el pueblo colombiano y el proyecto de paz en el Caribe.

Finalmente, Petro llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar y a vivir las fiestas de fin de año sin miedo, reiterando que el Estado no permitirá que grupos armados condicionen la vida cotidiana ni las celebraciones de los colombianos.

Le puede interesar: Gustavo Petro abre la discusión para un mayor aumento al salario mínimo de los trabajadores