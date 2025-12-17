Internacional

Maduro llama a militares colombianos a una “unión perfecta” con Venezuela por la soberanía

Esto se da en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá. Consulte aquí los detalles.

Colombia y Nicolás Maduro. Fotos: Getty Images / (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó este miércoles a los militares de Colombia a una “unión perfecta” con su país, a favor de la soberanía de estas naciones vecinas, en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, rechazado tanto por Caracas como por Bogotá.

