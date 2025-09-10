Comandante General de las Fuerzas Militares de Colombia viajó a Estados Unidos

El almirante Francisco Hernando Cubides Granados, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia viajó a Washington D.C. para cumplir una agenda de alto nivel con autoridades norteamericanas y representantes de agencias de seguridad, abordando temas estratégicos de innovación tecnológica, formación conjunta y fortalecimiento institucional en la lucha contra el crimen organizado, así como el rol de Colombia como garante regional frente al narcotráfico y las amenazas híbridas.

La agenda que se extenderá hasta el viernes 12 de septiembre, contempla encuentros con congresistas, funcionarios de agencias de control y lucha contra las drogas, autoridades civiles y militares, así como con alumnos del Colegio Interamericano de Defensa.

Dentro de los ejes temáticos se destacan la estrategia operacional conjunta entre las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional para la interdicción de drogas ilícitas el decomiso de precursores químicos.

Se presentarán, además, los diferentes esfuerzos sostenidos de la Fuerza Pública en la implementación de la política de lucha contra las drogas, resaltando los significativos resultados efectivos y sostenidos obtenidos con el apoyo de Estados Unidos en materia de interdicción, capturas y coordinaciones regionales.