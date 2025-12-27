“No voy a ser dictador”: presidente Petro a candidatos de la ‘Gran Consulta por Colombia’

El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró este sábado que no pretende ser un “dictador”, en respuesta al grupo de precandidatos presidenciales de derecha y centro derecha que le atribuyeron esa pretensión, en razón a la inscripción del comité que se encargará de recolectar las firmas para impulsar la convocatoria a una Asamblea constituyente.

“No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno”, afirmó el mandatario, al vincular un video donde aparecen los precandidatos que harán parte de la ‘Gran Consulta por Colombia’, integrada por Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, David Luna y Juan Daniel Oviedo.

“Defendemos la Constitución, no necesitamos un dictador” afirmó en el video la candidata Dávila, en una ronda de expresiones de cada uno de los aspirantes presidenciales, quienes hicieron referencia a la asamblea constituyente que impulsa el Ejecutivo.

En su mensaje, Petro se refirió a Oviedo, exfuncionario del Gobierno de Iván Duque, al asegurar que en ese mandato fueron “desaparecidos miles de jóvenes asesinados y encarcelados”, durante el estallido social.

“Hoy se necesita el poder constituyente del pueblo para hacer las reformas que el Congreso no hizo en 34 años para volver realidad su texto: el Estado social de derecho y la garantía real y cotidiana a los derechos fundamentales de la totalidad de los colombianos. Derechos de campesinos, de mujeres, de jóvenes y de trabajadores en general”, argumentó Petro, en un mensaje en su cuenta de X.

No voy a ser dictador. No insulte, ni la constituyente se hará en mi gobierno.



Usted lideró el gobierno de Duque y el gobierno de Duque con el de Uribe es el de los mayores detractores del Estado Social de Derecho de la Constitución de 1991. Quedan escenas de miles de… https://t.co/jedoRO285Y — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 27, 2025

