Expresidente Uribe anunció tutela contra emergencia económica del Gobierno Petro
El Centro Democrático presenta la tutela ante la decisión de la Corte, que estudiará el decreto solo hasta el momento 13 de enero.
Luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional determinara que no iniciará el estudio inmediato del decreto de emergencia económica dictado por el Gobierno, desde el Centro Democrático ya anunciaron acciones jurídicas.
Y es que la Corte comenzaría el análisis del decreto hasta que culmine la vacancia judicial; es decir, el 13 de enero.
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que presentarán una tutela, en cabeza de su senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.
“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy una tutela contra la Emergencia Económica”, dijo Uribe en su cuenta de X.
Según dijo, “es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”.