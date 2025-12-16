Estos son los resultados de encuestas del Centro Democrático que dieron triunfo a Paloma Valencia

El Centro Democrático público este martes las fichas técnicas y los resultados de las dos encuestas con base en las cuales escogieron a la senadora Paloma Valencia como su candidata presidencial.

Es de recordar que se realizaron dos mediciones, una abierta a la opinión pública, y una segunda exclusivamente a la militancia del partido. Se preguntó por Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

La primera medición la realizó la firma chilena CADEM, con 2.109 entrevistas digitales. Según la ficha técnica, tuvo un margen de error del 2,5%.

En esa primera encuesta, Paloma Valencia obtuvo el 17%, seguida de María Fernanda Cabal con el 11%, y Paola Holguín con el 8%, mientras que el 64% de los consultados dijo que no sabía y no respondía.

La segunda medición la realizó la firma Panel Ciudadano, y la militancia decidió por Paloma Valencia con el 45%, seguida de María Fernanda Cabal, con el 37%, y Paola Holguín, con el 16%, mientras que un 2% fue de votos nulos.

Según el partido, Valencia obtuvo 1.037 votos de los 2.255 en la militancia, en esa segunda encuesta.

Es de recordar que los resultados se conocieron luego de que Cabal pidiera claridad sobre el proceso y, de hecho, solicitara una auditoría.

