Paloma Valencia es la candidata oficial del Centro Democrático para elecciones presidenciales 2026
Es de recordar que la medición del Centro Democrático arrancó el 28 de noviembre y quedó por fuera Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño, tras tensiones internas.
Tras un proceso de selección que incluyó dos encuestas (una pública y una de la militancia del Centro Democrático), este lunes, 15 de diciembre, el director de la colectividad, Gabriel Vallejo, anunció que la candidata presidencial del partido será la senadora Paloma Valencia, quien obtuvo el beneplácito de los sectores encuestados.
La senadora Valencia le ganó a sus copartidarias y también senadoras, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. Así, representará al Centro Democrático en la consulta de la derecha.
¿Cómo se escogió el candidato presidencial del Centro Democrático?
La encuesta principal estuvo a cargo de la firma chilena CADEM, que adelantó un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas vía web, basadas en un cuestionario. El estudio contó con una muestra de 2.100 entrevistas a ciudadanos en general.
Igualmente, el Centro Democrático adelantó un segundo sondeo exclusivamente para sus militantes, a cargo de la firma chilena Panel Ciudadano.
