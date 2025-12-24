Gobierno Petro choca con presidente del Congreso, Lidio García, por control a emergencia económica

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reaccionó a la entrevista del presidente del Senado, Lidio García, en los micrófonos de La W, en donde confirmó que citará a sesiones virtuales el viernes para anunciar los ascensos militares y arrancar el control político al decreto de emergencia económica.

Benedetti aseguró que el Congreso todavía no puede discutir ni hacer control político sobre el decreto de emergencia, según él, porque solo puede iniciar ese estudio cuando el Gobierno haya enviado el informe con las razones de la declaratoria y las medidas.

“El Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, como lo establecen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de 1994”, dijo.

Señor presidente del Congreso @lidiosenado: el Congreso solo podrá iniciar el estudio del estado de emergencia económica cuando el Gobierno haya enviado el informe de la declaratoria y sus medidas, según dicen el artículo 215 de la Constitución y el artículo 48 de la Ley 137 de… https://t.co/rUB6R6uUph — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 24, 2025

A ese choque se sumó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien señaló: “Una de dos: o el presidente del Congreso no conoce la Ley Quinta, cosa que es grave; o la conoce y prevarica, cosa que es aún más grave”, dijo.

García respondió a través de sus redes sociales y señaló a Benedetti y Sanguino de buscar condicionar la autonomía del Congreso. “El artículo 215 de la Constitución no prohíbe convocar sesiones extraordinarias para ejercer control político mientras se espera el informe motivado. El Congreso no se subordina: citaremos y examinaremos con rigor los decretos adoptados. Nuestra autonomía permanece intacta”, finalizó.