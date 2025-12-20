Benedetti anunció fumigación en zonas donde grupos armados obliguen a civiles a cultivar coca

Tras un consejo de seguridad por la escalada terrorista registrada en Aguachica (Cesar) y Buenos Aires (Cauca), el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno retomará la fumigación en aquellos territorios donde las estructuras criminales estén forzando a la población civil a cultivar hoja de coca.

“Donde las estructuras criminales obliguen a la población civil a cultivar hoja de coca, por ejemplo, se va a fumigar ahí también. Esa es la primera y creo que es la más importante”, afirmó Benedetti.

El ministro explicó que la decisión hace parte de una estrategia integral que busca recuperar el control territorial, ante el desbalance existente entre la presencia de grupos armados y la capacidad operativa del Estado en varias regiones del país.

“Lo que resulta es que aparece que siempre hay más estructuras criminales que realmente fuerza pública, porque están dispersados”, señaló.

Como parte de las medidas adoptadas, Benedetti anunció que el Gobierno duplicará el pie de fuerza en zonas críticas como el Catatumbo y el Cauca, con el objetivo de pasar a una ofensiva sostenida contra los grupos armados ilegales.

“Para satisfacer este problema se va a complementar con que se va a duplicar lo que está en la zona del Catatumbo y en la zona de Cauca, se va a duplicar el pie de fuerza”, indicó.

El funcionario agregó que, además del refuerzo de tropas, se incrementará el uso de tecnología militar, como parte del fortalecimiento de las operaciones de seguridad.

“Al mismo tiempo se va a aumentar tecnología militar”, precisó.

Benedetti reconoció que, tras la evaluación de los recientes atentados, el Gobierno concluyó que hubo fallas en la estrategia militar, particularmente en los esquemas de seguridad de las instalaciones atacadas.

“Se evaluó la realidad de los hechos y como conclusión se llegó a que hubo fallas en la estrategia militar, desde los anillos, las garitas, etcétera, donde se perpetraron los atentados terroristas en Buenos Aires y en la base”, afirmó.

Finalmente, el ministro recalcó que el Ejecutivo no ha promovido una actitud pasiva de la Fuerza Pública frente al conflicto armado.

“Eso es importante reconocerlo y que aquí el gobierno en ningún momento ha ayudado a que la fuerza pública esté pasiva ante el desarrollo del conflicto interno”, concluyó.

Esto fue lo que dijo el ministro Benedetti: