Petro advierte a disidencias Farc que el Gobierno volvería a la fumigación con glifosato en el Cauca

El presidente Gustavo Petro aseguró que el ELN, bajo el mando de alias ‘Pablito’, “no es una guerrilla”, sino un grupo de ocupación dedicado a maximizar las ganancias de economías ilícitas, principalmente el narcotráfico y la minería ilegal. Esto, tras el paro armado que fue decretado por el grupo criminal hace pocos días.

Según Petro, el ELN no ejerce control real sobre ríos ni territorios estratégicos, y sostuvo que el paro armado anunciado recientemente no se impuso por capacidad militar, sino que “termina auspiciado no por sus acciones sino por la misma prensa”.

Además, el presidente Petro calificó la instalación de banderas y explosivos como una señal de debilidad militar, y no de fortaleza: “Poner banderas e incluso explosivos es una debilidad militar, no una fortaleza”, afirmó.

Petro también se refirió a la escalada de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco y las vinculó directamente con la denominada ‘junta del narcotráfico’. Por eso, señaló que estas estructuras, pese a haber recibido fuertes golpes por parte de la fuerza pública, mantienen capacidad de reposición gracias al comercio mundial de cocaína.

Finalmente, lanzó una advertencia directa sobre el Cauca: “Si las estructuras de Iván Mordisco y alias Marlon continúan utilizando a la población civil contra la Fuerza Pública, el Gobierno abandonará el programa de sustitución de cultivos —que ha sido fuerte en municipios como Argelia— y pasará a un programa de fumigación con glifosato”.