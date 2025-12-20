Petro admite fallas en la seguridad tras ataques en Cauca y Cesar y anuncia “correctivos inmediatos”

Tras un consejo de seguridad que se realizó en Casa de Nariño este 20 de diciembre, el presidente Gustavo Petro reconoció fallas graves en los esquemas de seguridad tras los recientes ataques perpetrados por las Disidencias de las Farc y el ELN en Buenos Aires (Cauca) y Aguachica (Cesar). El mandatario anunció la adopción de correctivos inmediatos.

“En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra Buenos Aires, Cauca y Aguachica, César”, escribió Petro en su cuenta de X.

El presidente Petro detalló que una de las principales deficiencias se presentó en Aguachica, donde hubo “falta de la guardia de la estación en la ruta del Sol II frente a la base de entrenamiento”, una omisión que, según el jefe de Estado, debilitó la capacidad de reacción ante la acción armada.

En el caso de Buenos Aires, Cauca, el presidente señaló una ausencia total de anillos de protección alrededor de la estación de Policía. “Falta de primer anillo, segundo y tercero de seguridad militar para defender la estación de policía de Buenos Aires”, afirmó.

Finalmente, Petro aseguró que tras este diagnóstico se implementarán “correctivos inmediatos”, en medio de la escalada terrorista en algunas zonas del país.

