“Max Max”, el cerebro detrás de la escalada violenta en Buenos Aires, Cauca

Alias ‘Max Max’ es señalado por las autoridades como el autor intelectual de la escalada violenta que ha impactado al suroccidente del país y que tuvo su punto más crítico con el ataque con explosivos perpetrado el 16 de diciembre de 2025 en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Según información oficial, ‘Max Max’ lideraría una estructura criminal organizada con fuerte presencia en Cali, Jamundí y Dagua, responsable de coordinar acciones terroristas, homicidios selectivos, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de menores de edad. Su accionar estaría orientado al control territorial y al sostenimiento de economías ilegales mediante el uso sistemático de la violencia.

El 3 de mayo de 2025, las autoridades lo identificaron como el autor intelectual del secuestro del menor Lyan José Hortua, ocurrido en zona rural de Jamundí. Ese mismo año, se le atribuye haber ordenado asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali y en corregimientos rurales del mismo municipio, como mecanismo de intimidación y consolidación criminal.

Los reportes de inteligencia también lo vinculan con el reclutamiento de menores en sectores vulnerables del oriente de Cali, especialmente en barrios del distrito de Agua Blanca, así como con el cobro de extorsiones a comerciantes y pequeños negocios en Cali, Jamundí y Dagua.

El 10 de junio de 2025, ‘Max Max’ habría coordinado acciones terroristas en Cali y Jamundí, que dejaron civiles y uniformados heridos y daños en estaciones de Policía. Posteriormente, en octubre y noviembre, habría ordenado hostigamientos armados contra la estación de Policía del corregimiento de Robles, empleando explosivos, ráfagas de fusil y drones.

La acción más grave se registró en Buenos Aires, Cauca, donde, según las autoridades, coordinó la adecuación de vehículos cargados con explosivos, confirmando su capacidad para planear ataques de alto impacto.

Por la gravedad y recurrencia de estos hechos, alias ‘Max Max’ es considerado un objetivo de alto valor y una de las principales amenazas a la seguridad en el suroccidente del país.

