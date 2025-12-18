Petro llamará a mandos del Ejército a dar explicaciones por hechos de violencia en Cauca

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, anunció que llamará a los mandos del Ejército en la región del Cauca para que entreguen explicaciones formales por los recientes hechos de violencia registrados en el municipio de Buenos Aires , y advirtió que cualquier incompetencia derivará en cambios en la cúpula y en los mandos operativos.

“El llamado a los mandos del Ejército en la zona será para su cabal explicación sobre los hechos en Buenos Aires, Cauca. Las órdenes de protección en Buenos Aires y en la parte alta de la cordillera occidental en Cauca y Valle fueron dadas hace semanas. Cualquier incompetencia llevará a cambios de los mandos ”, afirmó el jefe de Estado.

Petro fue enfático en señalar que las estructuras armadas que operan en el Cauca no están ni estarán en negociaciones con el Gobierno, al calificarlas como grupos armados del narcotráfico y genocidas del pueblo indígena. Según el mandatario, estas organizaciones no hacen parte de ningún proceso de paz.

El presidente también relacionó la violencia en el suroccidente del país con el poder histórico del narcotráfico en el Valle del Cauca, debido a su cercanía con el océano Pacífico y a presuntas relaciones entre sectores políticos regionales y economías ilegales, un tema que —dijo— debería ser explicado públicamente por la gobernadora del departamento.

“El problema no es solo terrestre. La mayor parte de la cocaína no sale en lanchas, sino en mercantes”, afirmó, al insistir en la urgencia de poner en funcionamiento el radar de Gorgona bajo control colombiano, al que calificó como una obligación para garantizar la paz en el occidente del país.

Petro sostuvo que, tras décadas de control mafioso armado, El Plateado fue recuperado por el Estado y entrará en un proceso de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos. Además, confirmó que seis mandos del EMC narco ya han sido capturados y pidió colaboración ciudadana para ubicar a alias Marlon, señalado como el principal cabecilla de esas estructuras.