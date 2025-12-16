Angustiante llamado de habitantes de Buenos Aires, Cauca, por hostigamientos: “Hagan algo”

La población de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vive horas de angustia tras una incursión armada y un intenso ataque contra la estación de Policía, situación que mantiene en grave riesgo a los habitantes del municipio.

En medio del hostigamiento, una habitante del municipio hizo un desesperado llamado al Gobierno Nacional:

“Por favor, ayuda, ayuda para nosotros. El padre habló, pero no hubo respuesta a lo que el padre dijo. Por el amor de Dios, por favor, una ayuda. Ya estamos así desde las seis de la mañana y esto está peor. Una ayuda para nosotros. Nosotros somos inocentes, todos. Dios mío, hagan algo. Señor presidente, por favor, colabore y haga algo por este pueblo, Buenos Aires, Dios mío”.

Ante los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó los ataques y responsabilizó a las disidencias de alias Iván Mordisco.

“Estos son los verdaderos gestos de paz de quienes viven del narcotráfico”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa, al referirse al atentado contra la estación de Policía y otras edificaciones del municipio.

En entrevista con La W, el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, señaló que el hostigamiento se prolongó por más de cuatro horas, dejando un uniformado herido y graves afectaciones a la infraestructura pública, entre ellas la sede de la alcaldía y la base policial.

“Y aún no ha cesado. Lo más doloroso es ver a mi población corriendo desde tempranas horas para salvaguardar sus vidas. Lo que nos está ocurriendo es demencial”, expresó el mandatario.

El alcalde calificó los hechos como una “toma inmisericorde y violenta en contra de este municipio que no merece vivir esto”. Además, explicó que durante el ataque se utilizó armamento no convencional y que las condiciones climáticas, sumadas al cierre de los accesos terrestres, dificultaron la llegada de apoyo para los uniformados que permanecían bajo fuego en pleno casco urbano.

“Hago un llamado respetuoso para que, por favor, no dejen morir a la gente. Hay que ver cómo logramos proteger la vida de las personas. Esta es la hora en que no llega el apoyo que demanda la situación y evitar una tragedia mayor”, puntualizó el alcalde de Buenos Aires, Cauca, Pablo César Peña.

