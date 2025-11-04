Presidente Petro ya tiene sobre la mesa propuesta del Tren de Aragua para entrar en paz total

La Consejería de Paz le informó a la defensa de Larry Amaury Álvarez, alias ‘Larry Changa’, quien es señalado como uno de los cabecillas del Tren de Aragua en Colombia, que remitió toda la información sobre su “voluntad de paz” al presidente Gustavo Petro.

Será el presidente Petro quien tendrá la última palabra para definir si se abren diálogos exploratorios con el Tren de Aragua dentro de la política de paz total del Gobierno nacional.

El pronunciamiento se conoció tras un derecho de petición elevado por el abogado de Álvarez, Gustavo Moreno, ante la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que solicitó conocer el estado de la propuesta de su defendido para iniciar un eventual proceso de acercamiento con el Estado.

En la respuesta oficial, la Consejería recordó que, “conforme con lo establecido en la Ley 2272 de 2022, es el presidente de la República quien define los lineamientos para promover la reconciliación y el desarrollo de cualquier proceso de paz”.

El documento agrega que, “en ese marco, se realizan todos los actos necesarios para entablar acercamientos, conversaciones y negociaciones con Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, así como con los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML)”.

De acuerdo con la comunicación, estos esfuerzos “están orientados a encontrar soluciones al conflicto armado, garantizar el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, reducir o cesar las hostilidades, facilitar la reincorporación de sus miembros a la vida civil y promover condiciones para un orden político, social y económico justo”.

Finalmente, la Consejería de Paz le notificó al abogado Moreno que “su petición será remitida al despacho del señor presidente de la República, con el fin de que, en el marco de sus facultades, le dé respuesta de fondo a su solicitud”.

La defensa de ‘Larry Changa’ asegura que el líder del Tren de Aragua en Colombia mantiene su intención de acogerse a los mecanismos de la paz total, un planteamiento que, por ahora, queda en manos del presidente Petro.

Escuche W Radio en vivo: