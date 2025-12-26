Aprobada proposición para que ministros de Petro respondan por emergencia económica ante Congreso

Fue aprobada la proposición del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, para citar a todos los ministros del gobierno del presidente Gustavo Petro para que rindan informe sobre el decreto de emergencia económica.

También se aprobó una proposición de la senadora Aída Avella, para citar al presidente del @CNE_COLOMBIA, Cristian Quiroz, por presuntas irregularidades en la contratación para la capacitación de los testigos electorales para el proceso electoral el 2026.

Noticia en desarrollo.

Este fue el momento en el que se aprobó la proposición: