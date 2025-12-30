Al menos tres generales saldrían de servicio tras llegada del nuevo comandante del Ejército

La W pudo confirmar con fuentes del Gobierno Nacional que tras la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar un cambio en la cúpula militar, saldrían varios oficiales del Ejército Nacional. Al menos seis nombres están siendo analizados, de los cuales solo tres continuarían en la estructura de mando.

La revisión se da luego de la llegada del general Hugo López como comandante de las Fuerzas Militares y del nombramiento del general Royer Gómez como comandante del Ejército Nacional.

En este contexto, el Gobierno evalúa las hojas de vida de los altos oficiales que seguirán en servicio, teniendo en cuenta que al menos seis generales activos son más antiguos en el escalafón que el nuevo comandante del Ejército. Sin embargo, La W pudo establecer que tres de ellos pasarían al Comando General de las Fuerzas Militares, mientras que los otros tres saldrían del servicio activo.

Entre los nombres que se encuentran en análisis está el del general Juan Carlos Correa Consuegra. También figura el general Erick Rodríguez, quien hasta hace pocos días se desempeñaba como segundo comandante del Ejército Nacional.

Otro de los oficiales evaluados es el general Olveiro Pérez Mahecha, involucrado en un escándalo por el uso de soldados de su esquema de seguridad para realizar labores domésticas, situación que derivó en investigaciones que aún continúan en curso.

En la lista también aparece el general José Enrique Walteros, quien fue director de Sanidad Militar. Asimismo, se analiza el caso del general Juan Diego Sepúlveda, quien fue víctima de un hurto en Bogotá de un iPad que contenía información de inteligencia, hecho que en su momento fue revelado por La W Radio.

Finalmente, otro de los nombres que se mantiene en revisión para la continuidad en el Ejército Nacional es el del general Fabio Leonardo Caro, actual comandante de la Séptima División del Ejército.

