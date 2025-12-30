Gobierno busca eliminar prima de servicios a congresistas: asciende a $16 millones mensuales

El Gobierno tiene listo un borrador de decreto creado por el Ministerio de Hacienda para eliminar la prima especial de servicios de los congresistas. El documento señala que esa remuneración resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población. El valor de esa prima, que se paga mensual, asciende este año a $16.914.540.

Sin embargo, fuentes señalan que a los congresistas, de su sueldo total mensual, le retienen cerca de $20’000.000 de pesos.

“Que la remuneración percibida por los Congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se le en el borrador de decreto.

Según el borrador de decreto, esto aplicaría a los congresistas que se posesionan a partir del 20 de julio de 2026.

Específicamente, en este se lee que se derogará el decreto 2170 de 2013, “por el cual se establece una prima especial de servicios para los miembros del Congreso de la República que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026”.

El siguiente artículo apunta que “conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Política no se reconocerá ni pagará a los Congresistas la prima creada mediante el Decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición”.

