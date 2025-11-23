Estas son las primas que recibe un funcionario público en 2025 ¿Cuándo las pagan?: Ley explica

Cuánto recibirá de prima si gana 2 salarios mínimo en 2025: así debe hacer el cálculo de su pago

La prima es un pago adicional que reciben algunos empleados a mitad y a final de año, por lo que constituye una obligación laboral para las empresas y un derecho para el trabajador.

Así lo determina el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo acerca de la prima de servicios a favor de todo empleado:

“El empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado”.

¿Cuáles son las primas que se pagan a servidores públicos?

De acuerdo con la página web de Función Pública, a los servidores públicos se les debe hacer el pago de dos primas año:

Prima de servicios

Prima de Navidad

De acuerdo con Función Pública, la prima de servicios consiste en el pago de una suma de dinero a favor del empleado público tras completar un año de servicio en una entidad pública.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de servicios?

Todos los empleados públicos que se encuentren vinculados a una entidad de orden nacional y territorial (a partir del año 2014), tienen derecho al reconocimiento y pago de esta prima.

¿Cuándo pagan la prima de servicios?

“Tanto las entidades del orden nacional como las entidades del orden territorial, deberán reconocer y pagar la prima de servicio a los empleados públicos en los primeros 15 días del mes de julio”, menciona la entidad.

¿Cuál es el valor que deben pagar las entidades públicas?

El valor correspondiente al pago de la prima de servicios es de 15 días de salario.

Prima de Navidad

Por otra parte, menciona que la segunda prima del año que se debe pagar a un servidor público es la prima de Navidad. Asimismo, aclara que la prima de Navidad se paga únicamente cuando el servidor público ha laborado para la entidad durante todo el año calendario, es decir, del 1º de enero al 31 de diciembre.

¿Cuándo debe pagarse la prima de Navidad?

El pago de la prima de Navidad se realiza los primeros quince (15) días del mes de diciembre. Además, se especifica que el salario con el que se liquida la prima es el del mes de noviembre.

¿Cuál es el valor de la prima de Navidad?

A diferencia de la prima de servicios, en la prima de Navidad el funcionario público recibe un pago de un mes de salario.

