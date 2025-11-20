ABC sobre la mesada 13 Colpensiones: Cuándo paga, pensionados que la reciben, valor y más

La prima de Navidad, según Función Pública, es una prestación social que “consiste en el pago que realiza la entidad al servidor, en la primera quincena de diciembre equivalente a un mes del salario y correspondiente al devengado a treinta de noviembre”.

Asimismo, el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo establece que en las épocas de pago de prima de servicios “el empleador está obligado a pagar a su empleado o empleados, la prestación social denominada prima de servicios que corresponderá a 30 días de salario por año, el cual se reconocerá en dos pagos, así: la mitad máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar los primeros veinte días de diciembre. Su reconocimiento se hará por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo trabajado”.

Este dinero es otorgado tanto en el Régimen de Prima Media (RPM) al que pertenece Colpensiones, como en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en el cual se encuentran vinculados Porvenir, Colfondos, Protección, entre otros fondos privados, donde los afiliados reciben doce mesadas correspondientes a cada mes del año.

Sin embargo, de acuerdo con lo indicado por la Ley 100 de 1993 y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), existirían otras adiciones monetarias que reciben ciertos grupos poblacionales.

¿Quiénes reciben la Mesada 13 con Colpensiones?

Como la mesada 13 hace parte de la pensión, el único requisito es estar jubilado, es decir tener la siguiente edad y semanas cotizadas:

Hombres: 62 años y mínimo 1.300 semanas.

62 años y mínimo 1.300 semanas. Mujeres: 57 años y mínimo 1.275 semanas. Sin embargo, la nueva reforma aprobó que las semanas, desde 2025, se irán reduciendo cada año, hasta llegar a las 1.000 semanas en 2036.

La prima es una compensación que el empleador otorga al trabajador por sus servicios, por lo que los pensionados no reciben una ‘prima’ en su forma tradicional. Sin embargo, los pensionados reciben ‘mesadas’, que se distribuyen en 13 pagos mensuales, de acuerdo con el Acto Legislativo 1 de 2005.

Por lo tanto, considerando que el año tiene 12 meses, lo que equivale a 12 ‘mesadas’, el pago de la mesada 13, en noviembre o diciembre, se considera una especie de ‘prima navideña’ para los pensionados.

Sin embargo, según el acto legislativo mencionado anteriormente, algunos pensionados en Colombia reciben una ‘mesada 14′ en junio, pero esto depende de cuándo se pensionaron.

¿Cuándo pagan la prima navideña para los pensionados?

Por medio del Artículo 50 de la Ley 100 de 1993 se determinó que el pago de la mesada 13, o prima de Navidad, se debe realizar en la primera quincena del mes de diciembre.

“Los pensionados por vejez o jubilación, invalidez y sustitución o sobrevivencia continuarán recibiendo cada año, junto con la mesada del mes de noviembre, en la primera quincena del mes de diciembre, el valor correspondiente a una mensualidad adicional a su pensión”, expresa la normativa.

¿Cuánto pagan de Mesada 13 para los pensionados en Colombia?

El monto de la ‘mesada 13′, que se considera como una ‘prima’ para los pensionados, depende del valor asignado para la pensión mensual, es decir, corresponde a un mes de pensión.

De esta manera, si una persona recibe un salario mínimo de pensión, es decir, $1.423.500, recibirá otros $1.423.500 en virtud de la prima navideña o ‘mesada 13′.