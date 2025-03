General denunciado por utilizar como “empleados del servicio” a soldados será inspector del Ejército

El pasado 28 de febrero, W Radio confirmó en primicia algunos cambios que se producirán en la cúpula del Ejército Nacional.

Según conoció este medio, tras la salida del general Omar Sepúlveda del cargo de segundo comandante de la institución, llegará el general Erick Rodríguez, quien era el jefe de operaciones. A su vez, al puesto de inspector general llegará el general Olveiro Pérez Mahecha, mientras que la Dirección de Sanidad Militar estará ocupada por el general Walter Gómez.

El nombre del general Pérez Mahecha llama la atención teniendo en cuenta que, en junio de 2024, W Radio reveló en exclusiva una denuncia de uno de los soldados del Ejército Nacional que pertenecía a su esquema de seguridad. Según el testimonio del uniformado, el alto oficial abusó de su poder y los utilizó a él y a sus compañeros “como empleados del servicio”, un hecho que quedó en evidencia en chats que se hicieron públicos.

A pesar de que se anunció una investigación por parte del Ejército Nacional en su momento, sigue sin haber alguna respuesta varios meses después y, ahora, el oficial ocupará un cargo directamente relacionado con las investigaciones que se adelantan contra uniformados.

Según el militar que denunció al general en La W, el general les ordenaba barrer, trapear y hacerles el desayuno a él y a su familia. Así fue la denuncia conocida por este medio:

“Cuando llegué a Bogotá, el general me dijo que tenía que estar con la esposa, colaborarle a ella, prácticamente estar en la casa y ayudarle en lo que necesitara. Yo iniciaba labores a las 5:30 de la mañana y, posteriormente, hacia las labores de la casa, terminaba desayuno, organizaba cocina. Después (me encargaba de los baños, el aseo de la casa y la ropa tenía que meterla a la lavadora. Con los tres de la casa hacía lo mismo”.

Según las pruebas aportadas por el militar, la esposa del general le escribió al soldado lo siguiente en la mañana del 12 de octubre de 2023: “Por favor saque tres tortas de carne de pollo de hamburguesa (…) ponga leche sola, le pone café mariscal y me pone una carne a mí, por favor. Para mi esposo, una carne, por favor (…) póngalas que ya vamos llegando y no he comido nada”.

El militar también denunció que los otros integrantes del esquema también tenían labores asignadas y, de hecho, tuvieron que ayudar con el trasteo del general Pérez Mahecha:

“Había otros integrantes a los cuales los pusieron a compartir el trabajo, ya éramos varios. El trato lo hicimos nosotros mismos (…) a un compañero le tocaba la parte de los recibos y las administraciones, a otro le tocaba el tema de las citas médicas y así”.

En otro de los chats aportados, se ve cómo le escribía el general al soldado: “Lancero, buenos días. Ponga siete huevos, dos cafés con leche, dos porciones de queso, cinco huevos duros y lo otro igual”, dice el mensaje, en el cual también ordena que, al momento de trapear, no aplique Varsol en el piso.

El soldado que denunció estos hechos aseguró que él y sus compañeros no pudieron asistir a un curso de capacitación como escolta, ya que ese día era el trasteo del general. “No nos dejaron porque nos necesitaban por el trasteo, tengo la notificación de COPER que dice que debíamos presentarnos un 14 de febrero. Cuando él (el general Pérez Mahecha) se enteró, se enojó y dijo que nosotros nos habíamos palanqueado eso”.

Otros cambios

Otros de los cambios en el Ejército Nacional que conoció La W está relacionado con el general Roger Gómez, quien era comandante de la I División del Ejército Nacional y ahora será jefe de operaciones.

Entre tanto, el cargo que tenía lo ocupará por el general William Prieto, quien estaba en la inteligencia militar.

Otros cambios incluyen al general Hernando Vargas, quien llegará al Comando de la Décima Brigada y el general César Martínez Páez, que estará a la cabeza de la Jefatura de Estado Mayor de Inteligencia y Contrainteligencia.