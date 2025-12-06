JEP no descarta “volver a llamar” a general Huertas en caso de confirmarse su relación con falsos positivos

Recientemente se conoció que el general del Ejército Juan Miguel Huertas, quien ha estado en el ojo del debate público por su presunta relación con disidencias Farc, volvió a estar en en centro del huracán porque ahora se informó que estaría involucrado en casos de falsos positivos.

Ese caso, puntualmente, se remonta al 6 de julio de 2003,durante el operativo Marcial Norte en Granada, Antioquia.

En esa línea, Catalina Díaz, magistrada de la JEP, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, para referirse al respecto.

“En efecto, nosotros habíamos escuchado hace un par de años al ahora general Huertas, porque habíamos encontrado alguna información que lo comprometía con estos asesinatos para presentar a las víctimas falsamente como bajas en combate ”, dijo la magistrada en su primera intervención.

“No proseguimos con la investigación en su contra”

La magistradas Díaz puntualizó en la conversación con este medio que cuando se supo de las primeras informaciones “no” prosiguieron “con la investigación contra él, pero en efecto en el día de ayer y antier escuchamos a hombres que estuvieron bajo su mando relatar cómo él habría conocido esta práctica e incluso habría dado algunas órdenes para asesinar personas en estado de indefensión ”.

Dijo, además, eran “órdenes que también, como lo han explicado aquí varios de los comparecientes que fueron oficiales de operaciones, oficiales de inteligencia, incluso un coronel comandante del batallón, eran implícitas: un guiño, un gesto, un silencio, fíjense ustedes, que ya le daba a entender a la tropa que el comandante estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo”, comentó.

“Tenemos que examinar y ver si procede volverlo a llamar”

Luego, puntualizó que, posteriormente, sí lo llamaron, pero tomaron “la decisión preliminar de no seleccionarlo como máximo responsable”, cosa que las víctimas recriminaron.

Y agregó: “Lo habíamos escuchado (general Huertas), lo habíamos llamado, no habíamos encontrado, digamos, una evidencia muy concluyente respecto a su posible participación, pero con esta información nueva que hemos escuchado aquí de hombres que estuvieron bajo su mando en Granada, pues tenemos que examinar y ver si procede volverlo a llamar ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

