Magistrada Catalina Díaz y en el círculo el compareciente Andrés Mauricio Rosero Bravo, quien fue comandante de la batería 'Bombarda'. Fotos: X de la JEP.

Confesaron con valor y coraje: JEP por testimonios de exmilitares perpetradores de falsos positivos

Este viernes en Granada, Antioquia, en el marco de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia, en el macro caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), exmilitares del Ejército Nacional reconocieron ante víctimas su participación directa en falsos positivos.

Uno de ellos fue Andrés Mauricio Rosero, quien dijo: “Me convertí en un monstruo al que solo le importaba dar resultados a como diera lugar (…) Yo daba las órdenes”.

Por esta razón, Catalina Díaz, magistrada de la JEP, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, para referirse a los hechos.

Los testimonios de los comparcientes

En su primera intervención, el magistrada Díaz comentó que “ha sido una audiencia sumamente importante, conmovedora, muy poderosa. Hemos escuchado a comparecientes y a víctimas”.

De esta forma, afirmó que “Antioquia es el departamento del país que concentra el mayor número de falsos positivos, pueden ser por lo menos 1.600 entre 2002 y el 2008, como yo lo he explicado. De todas las maneras en Colombia, por lo menos, 6.402 personas fueron asesinadas y muchas de ellas desaparecidas forzadamente para ser presentadas como falsas bajas en combate. Antioquia es el departamento que concentra el mayor número”.

Aya agregó que en las audiencias se han escuchado, “de la voz de los perpetradores, de soldados, tenientes, capitanes, sargentos, hasta coroneles y tenientes coroneles, cómo funcionaba en detalle esta práctica de asesinatos y desapariciones ”.

Dijo que dentro de este espacio, los anteriores “han contado cómo seleccionaban a las víctimas, por qué estigmatizaron a territorios enteros aquí en el Oriente Antioqueño”.

Y así, subrayó que “ han confesado, de verdad, con mucho valor y coraje el asesinato, incluso de muchachos de 16 años, niñas de 15, 13 años, pues con esta idea de que todos los que vivían en este territorio eran guerrilleros. Han explicado cómo falsearon todos los documentos para encubrir las operaciones, cómo usaban guías que en realidad venían de los grupos paramilitares”.

El papel de las víctimas

Por otro lado, para la magistrada fue una sorpresa la reacción de las víctimas.

“Ha sido sumamente conmovedor cómo las víctimas, después de oír confesiones, yo creo, genuinas, y oír expresiones reales de arrepentimiento por parte de los compareciente, han tenido la generosidad enorme de decir los perdono. Yo la verdad no lo esperaba”, concluyó.

Así fue la audiencia del 5 de diciembre:

#AEstaHora | Continúa, en Granada, Antioquia, la Audiencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Subcaso Antioquia, en el #Caso03, con comparecientes que pertenecieron a la IV Brigada del Ejército Nacional.



🔴Siga la transmisión #EnVivo 👇https://t.co/LZ0Ea6z415 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 5, 2025

Escuche la entrevista completa a continuación:

