Fueron capturados siete miembros activos del Ejército por presuntos actos de corrupción

Siete integrantes del Ejército Nacional, cuatro oficiales y tres suboficiales en servicio activo, fueron capturados en las últimas horas por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con manejos administrativos indebidos. Las detenciones se realizaron en desarrollo de un trabajo articulado entre la Contrainteligencia Militar, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la información oficial, las capturas se efectuaron en cumplimiento de órdenes emitidas por la Fiscalía dentro de un proceso que se adelanta por el delito de peculado por apropiación. Los procedimientos tuvieron lugar en distintas regiones del país, específicamente en Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), Tolemaida (Cundinamarca) y en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá.

Según las autoridades, las investigaciones se extendieron por más de siete meses y permitieron establecer que los militares estarían vinculados a conductas asociadas a presuntos hechos de corrupción y a irregularidades en la administración de recursos. Tras su captura, los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su respectiva judicialización.

Asimismo, la institución informó que ya fueron iniciados los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes, con el fin de garantizar el debido proceso y el esclarecimiento pleno de los hechos.