Mantenimiento helicópteros MI-17: Fiscalía adelanta allanamientos y capturas en Ejército

En la madrugada de este martes se adelantaron las diligencias de allanamiento en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Moscow, Russia – May 06, 2012: Mi-8AMTSh MI-17, MI-171SH in the sky over Moscow, Russia on a background of clouds, photographed near the Kremlin

La Fiscalía General de la Nación confirmó que se realizaron diligencias de allanamiento y se hicieron efectivas órdenes de captura contra militares que al parecer, estarían relacionados con hechos de corrupción en la contratación de los helicópteros MI - 17 del Ejército.

Además, la entidad confirmó que ya van dos órdenes de captura que se han efectuado en la mañana de este martes 16 de diciembre en el Fuerte Militar de Tolemaida.

Noticia en desarrollo.

