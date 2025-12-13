El Ejército Nacional rescató a 70 mineros en Maripí, Boyacá, secuestrados por un grupo armado

Un grupo de hombres fuertemente armados ingresó de manera violenta a una mina de esmeraldas, ubicada en el municipio de Maripí, en el occidente de Boyacá, y mantuvo secuestrados a cerca de 70 trabajadores durante varias horas. El hecho ocurrió en la tarde de este viernes, 12 de diciembre, y generó una rápida reacción de las autoridades.

De acuerdo con información entregada por la empresa Esmeraldas de Santa Rosa, propietaria de la mina, alrededor de las 5:00 p. m., cerca de 40 personas armadas irrumpieron en las instalaciones, intimidaron a los empleados y los obligaron a internarse en los túneles de la mina, donde permanecieron bajo custodia del grupo ilegal.

Tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso inmediato a las autoridades. Un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía y el Gaula permitió retomar el control del lugar pocas horas después y lograr la captura de ocho personas. Durante la intervención, se incautaron armas de fuego, explosivos y otros elementos.

“Se generó una acción coordinada entre el Ejército Nacional, el Gaula y la Policía Nacional, la cual permitió recuperar la mina y garantizar la liberación de los trabajadores”, aseguró Alberto Boek, jurídico de Esmeraldas Santa Rosa.

El abogado indicó, además, que se avanza en el proceso de judicialización de los ocho capturados y que, según la información preliminar, los involucrados serían habitantes de la misma región.

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, señaló que, tras conocer lo sucedido, se dispuso de un gran operativo para capturar a los delincuentes.

“Dispusimos todas nuestras unidades para coordinar todas las maniobras terrestres y, como resultado, tenemos ocho capturas con 7 armas de corto alcance. Hablé con la Fiscal General de la Nación y ella dispuso de los mejores equipos de la Fiscalía para lograr cero impunidad y que se aplique el máximo peso de la ley contra estos criminales”, enfatizó Sánchez Suárez.

Los trabajadores retenidos ya se encuentran con sus familias. Algunos presentaron lesiones leves, principalmente por los amarres a los que fueron sometidos durante el tiempo que duró la incursión.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible caso de extracción ilícita de minerales. Entre tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y anunciaron el refuerzo de la seguridad en la zona para evitar nuevos hechos de alteración del orden público.

