Procuraduría formula cargos al Personero de Tunja por presunto detrimento patrimonial

Tunja

La Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al personero de la ciudad de Tunja, Nelson Andrés Villabona Rueda, por su presunta participación indebida en la adición de un contrato y la suscripción de uno más, por una obra que en ese momento tenía un avance inferior al 1 %.

“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Tunja señaló que el funcionario habría suscrito la adición el 29 de diciembre de 2021, por un valor cercano a los $ 130 millones, y celebró el otro bilateral de obra pública el 16 de diciembre del mismo año por más de $ 250 millones, con lo que posiblemente incurrió en un detrimento patrimonial”, señala la Procuraduría Nacional.

El ente de control indicó que al firmar el negocio jurídico, que tenía como objeto la remodelación y adecuación de las instalaciones de la Personería, el disciplinable supuestamente sobrepasó las previsiones hechas inicialmente, lo cual impactó económicamente el presupuesto inicial.

Por otro lado, el Ministerio Público también profirió cargos al personero delegado para los Servicios Públicos, Medio Ambiente y Desarrollo urbano, Giovani Absalón Rojas Díaz, quien fungía como supervisor de los contratos mencionados.

“Con su supuesta actuación, Villabona Rueda y Rojas Díaz vulneraron el cumplimiento que debían darle a los principios de planeación, por lo que de manera provisional calificó en ambos casos la presunta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”, añadió el ente de control.