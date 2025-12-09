En los primeros días de diciembre se han registrado 12 casos de quemados con pólvora en Boyacá

En el municipio de Cubará, Boyacá, se registraron los tres casos de menores de edad afectados con la pólvora.

Tunja

En lo corrido del mes de diciembre se han registrado en 10 municipios del departamento de Boyacá 12 casos de personas quemadas con pólvora, de los cuales, 3 de ellos son menores de edad.

Los registros de estas personas que resultaron afectadas con pólvora han sido en los municipios de Villa de Leyva, Duitama, Chiquinquirá, Cubará, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Tunja, Mongua, Pauna y Puerto Boyacá.

“El parte al día de hoy tenemos 12 casos de personas lesionadas, de ellos, tenemos tres menores de edad y nueve mayores de 18 años con afectaciones por quemadura con pólvora, los cuales se han registrado dos casos en los municipios de Villa de Leyva y Duitama, mientras que en Chiquinquirá, Cubará, Santa Rosa, Viterbo, Sogamoso, Tunja, Mongua, Pauna y Puerto Boyacá, se registraron de a un caso. Los menores de edad afectados se tuvieron en Cubará”, aseguró Ingrid Margarita Galán Díaz, secretaria de Salud de Boyacá.

Hay que señalar que algunas de estas personas que se vieron afectadas con quemaduras por los diferentes artefactos pirotécnicos no fueron por manipulación de pólvora.

“Básicamente la mayoría de estos casos que se han presentado ha sido por observación, no ha sido personas que hayan estado manipulando la pólvora. Solamente tenemos tres personas con manipulación de pólvora y tenemos nueve observadores, personas que iban pasando, personas que les cayó algún artefacto en la cabeza, en la pierna, en la mano. Los elementos pirotécnicos más usados y con los que estamos relacionando los casos que tenemos por lesiones de pólvora están totes, cohetes, voladores, volcanes, pitos y luces de bengala”, agregó Galán Díaz.

La funcionaria hizo un llamado a los boyacenses a no usar, vender o comprar pólvora durante la época de fin de año y comienzo de 2026, con el fin de evitar que las cifras de quemados en el departamento continúen en crecimiento.

“Les hago un llamado a todos nuestros boyacenses para que cuidemos a nuestros niños que son las principales víctimas, a los adultos mayores, en general a toda la comunidad, porque con estos artefactos pirotécnicos no solamente se afectan a los ciudadanos, sino que también afecta a todos los animalitos en el departamento de Boyacá quienes sufren el flagelo de la pólvora, por esto es necesario que evitemos la manipulación de pólvora y mantengamos a nuestros hijos distanciados. El uso de la pólvora es un uso de alto riesgo y realmente vemos cómo ha afectado no solamente a los que la manipulan, sino a personas que solamente son observadores”, añadió la secretaria de Salud de Boyacá.

Hay que destacar que, de las principales ciudades, Tunja fue la única en la que no se presentaron casos de personas quemadas con pólvora durante la celebración de velitas.