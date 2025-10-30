“Las esmeraldas nos dicen muchísimas cosas sobre Colombia”: Petrit Vaquero

Petrit Baquero, autor del libro “Las Guerras Esmeraldas en Colombia”, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre su libro “Las guerras esmeralderas en Colombia”.

Baquero afirmó que la situación ha cambiado “muchísimo” y que lo que ocurre actualmente “no es una guerra esmeraldas”. Dijo que la última guerra esmeraldera, de las tres que documenta en su libro, “se dio desde comienzos del siglo XXI y acabó hace ya unos cuantos años, unos 10 años, tal vez un poco más”, comentó.

Esta guerra enfrentó a “un grupo emergente proveniente de Maripí, un municipio del occidente de Boyacá, que se enfrentó al grupo establecido de Muso, al cual pertenecía el Zar de las Esmeraldas, Víctor Carranza y sus herederos”.

Según Baquero, lo que está ocurriendo ahora “realmente no viene siendo una guerra verde, una guerra blanca”. Es decir, “no es un asunto en el que se enfrentan por el control de las minas o por los territorios del occidente de Boyacá, si no realmente es una guerra por otras actividades en las que podemos hablar de narcotráfico, paramilitarismo y muchas cosas más”.

Baquero también mencionó que “siempre estas guerras verdes están permeadas por otras manifestaciones de violencia”. La primera guerra verde, “finales de los 60, comienzos de los 70, involucra antiguos bandoleros de los años 50”. La guerra de los 80, “que fue la única guerra declarada, 3500 muertos y que sí se libró en el occidente de Boyacá, involucró a un actor muy poderoso llamado Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano”.

Baquero destacó que el negocio de las esmeraldas “nos dice muchísimas cosas” sobre Colombia, mostrando “todos los contrastes también que tiene este país”. Un país que produce “unas esmeraldas hermosísimas que son codiciadas en todo el mundo”, pero que “para obtenerse, pues han estado teñidas de sangre por muchas actividades violentas”. Señaló además que “el Estado colombiano en muchos casos no ha sido capaz de poner orden de controlar muchos de los territorios donde se dan este tipo de productos”.

Finalmente, Baquero compartió su experiencia durante la investigación para su libro, afirmando que no sintió que su seguridad estuviera en peligro y explicó que, “como el contexto ahora es una guerra blanca, no una guerra verde realmente, la guerra ya no se libra en el occidente hoy acá. La guerra se libra en otros escenarios”.

Destacó que en sus visitas al territorio se encontró “con gente muy amable, con gente trabajadora, con gente que está también luchando por salir adelante y por romper de cierta manera el estigma que siempre han tenido eh este sector esmeraldero”.

