"Humanizar no es lo mismo que glorificar": Andrés Baiz, director de 'Griselda' y 'Narcos'

Andrés Baiz, reconocido director caleño, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio sobre su exitosa trayectoria en el cine y la televisión, y su próximo proyecto cinematográfico.

Baiz, quien actualmente reside en Nueva York, reflexionó sobre el hilo conductor de su obra, destacando que le gusta retratar la “naturaleza humana” a través de personajes complejos y antiheroicos. Explicó que su fascinación por el “antihéroe” radica en tratar de “escudriñar, de entender qué es lo que nos hace humanos”.

El director defendió la producción de historias sobre el narcotráfico, como “Narcos” y “Griselda”, argumentando que “humanizar no es lo mismo que glorificar”. Para él, narrar historias oscuras no significa celebrarlas, sino entenderlas, y afirmó que el arte está “en cómo contamos algo, no en lo que contamos”.

Baiz cree firmemente en la “creación humana” y en las emociones que transmite, por encima de lo que pueda generar la inteligencia artificial.

Sobre su futuro, Baiz reveló en primicia que está terminando de rodar su primera película totalmente en inglés para Netflix. Se trata de un drama deportivo ambientado en las Olimpiadas de 1984, centrado en el equipo olímpico de boxeo de Estados Unidos.

La cinta, protagonizada por Jamie Foxx, marca un cambio de género en su carrera, alejándose de las tramas criminales para explorar el mundo del deporte.

Andrés Baiz concluyó que el éxito de sus producciones se debe a que, más allá del entretenimiento, invitan a la reflexión.

Su objetivo es seguir asumiendo riesgos y retar al espectador a través de las emociones, convencido de que las dificultades que atraviesa un ser humano para crear son las que finalmente llegan “al corazón” del público.

