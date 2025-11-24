“Palestina es el país más peligroso para el periodismo”: portavoz de Reporteros sin Fronteras

Elena García, portavoz de Reporteros Sin Fronteras Internacional, habló en La Hora del Regreso de W Radio sobre la crisis global que atraviesa el periodismo y las acciones de su organización para defender la profesión.

Reporteros Sin Fronteras trabaja en el monitoreo de agresiones, la incidencia política y la asistencia directa a periodistas en terreno, entregando cascos y chalecos antibalas.

García identificó cuatro crisis que impactan el ejercicio periodístico: la tecnológica, la económica, la política y la de confianza, pues el público ya no ve la profesión como legítima.

La portavoz señaló que el mayor riesgo hoy es el asesinato; Palestina es el país más peligroso, con más de 220 periodistas asesinados desde el principio del conflicto, una cifra “inédita”. Además, Reporteros Sin Fronteras ha presentado cinco demandas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra periodistas.

La organización también vigila a México por la impunidad en los asesinatos y a países centroamericanos por la fuerte represión. Para combatir la desinformación y recuperar la confianza, RSF ha creado la Journalism Trust Initiative, una herramienta que certifica a los medios por su cumplimiento ético.

También promueven la Carta de París sobre IA, que reflexiona sobre la integración de la tecnología en la redacción. García concluyó que es vital que los gobiernos incluyan la protección de los periodistas dentro de sus agendas políticas prioritarias.

