“He esperado toda la vida por ella”: Fandy, la streamer que transmitió su parto en vivo

Fandy, streamer de Twitch residente en Texas, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar sobre el momento que la hizo viral mundialmente: la transmisión en vivo de su propio parto ante miles de espectadores.

La creadora de contenido explicó que, para ella, la barrera entre su vida privada y su comunidad es delgada, y compartir este evento fue un acto de “autenticidad” extrema.

La streamer relató cómo logró mantener la interacción con su audiencia incluso en los momentos más críticos. Describió que, entre contracciones y bajo la supervisión médica, seguía leyendo los comentarios del chat y haciendo bromas para aliviar la tensión del ambiente.

Para ella, fue una forma de naturalizar un proceso humano y hacerlo acompañada de quienes la siguen a diario. Fandy confesó que el momento cumbre, que alcanzó un pico de más de 30.000 espectadores simultáneos, estuvo lleno de emoción.

Recordó haber gritado frases que le salían del alma, como “¡Sal de ahí!”, mientras esperaba conocer a su bebé. A pesar de las críticas sobre la exposición de la intimidad, ella se siente orgullosa de haber documentado la llegada de la persona que “he esperado toda la vida”.

Sobre los límites de la privacidad en la era digital. Fandy defendió su decisión asegurando que recibió una ola de apoyo, incluyendo la felicitación pública del CEO de la plataforma. Para ella, este evento marca un antes y un después en cómo los creadores de contenido comparten sus “viajes” personales con el mundo.

