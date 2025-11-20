Enter DJ, el programa de musicoterapia que ayuda a soldados ucranianos víctimas de la guerra
Vladyslav Fisun y Volodymyr Nedohoda hablaron de su terapia musical que ayuda a soldados víctimas de la guerra entre Rusia y Ucrania.
16:35
El veterano de guerra, Dmytro Melnik recibe su rehabilitación con el sistema EnterDJ. FOTO: Web EnterDJ
Los ucranianos Vladyslav Fisun y Volodymyr Nedohoda, fundadores del programa Enter DJ, pasaron por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar de sobre su iniciativa de musicoterapia para soldados ucranianos víctimas de la guerra.
El trauma de guerra provoca un estrés tan alto que la parte del cerebro que analiza se debilita. Por ello, eligieron la musicoterapia, un enfoque conocido y efectivo para el trauma.
Los fundadores ucranianos explicaron que la música puede generar un impacto positivo porque existe incluso antes que el lenguaje, lo que la hace universalmente entendible y capaz de trabajar con el cerebro.
La música que al paciente le gusta ayuda a relajar la parte del cerebro enfocada en el peligro, haciendo que la parte analítica sea más “plástica” o flexible.
Este proceso le permite al paciente dar el primer paso crucial para “trabajar con su problema” y salir de la depresión. El programa utiliza música electrónica y controladores MIDI para que incluso personas sin brazos puedan crear y tocar música, ayudando a reintegrar a personas con discapacidades a la vida normal.
Un resultado que usan como ejemplo es el de un soldado que perdió ambas piernas y eligió ser DJ como terapia, en lugar de tomar medicamentos para el dolor fantasma. El programa estima que alrededor de 200 personas ya han probado las clases.
Fisun y Nedohoda concluyeron que, aunque por ahora no tienen un plan de expansión estricto, están enfocados en la calidad, no en la cantidad, y están abiertos a compartir su experiencia con otras iniciativas artísticas en el mundo.
Escuche la entrevista completa aquí:
