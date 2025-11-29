Tulio Recomienda y el Sushi Master, el éxito construido desde la “fracasología”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tulio Recomienda y el Sushi Master, el éxito construido desde la “fracasologia”

Tulio Zuloaga, conocido como ‘Tulio Recomienda’, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar del fenómeno del Sushi Máster y compartir su inspiradora historia personal.

Zuloaga confesó que la semana del evento es su “semana más difícil” debido a la angustia y la responsabilidad que siente con los emprendedores. Reveló que, hasta el momento, se han vendido cerca de 250.000 rollos de sushi, demostrando el impacto masivo de esta iniciativa.

Más allá de las cifras, Zuloaga profundizó en su trayectoria, recordando que antes de ser el referente gastronómico que es hoy, pasó 10 años en el mundo de la mecánica automotriz y la venta de vehículos. Tras perderlo todo y enfrentar una recesión, se autodenominó un “maestro en fracasología”, entendiendo que el fracaso fue su mayor impulso.

Su regreso a los medios se dio apostándole todo a las redes sociales y a un programa llamado “Gastrosopía”, cuando la cocina aún no tenía tantos patrocinadores en televisión.

Zuloaga también compartió su filosofía de vida y de negocios: “En el camino de impulsar a los demás llegará el éxito propio”.

El influencer explicó que su éxito no radica en saberlo todo, sino en rodearse de expertos y prepararse constantemente, habiendo estudiado en el SENA, en Argentina, Estados Unidos y Japón.

Al hablar de la cultura gastronómica del país, destacó a Bogotá como una “meca gastronómica” internacional y a Barranquilla por su impresionante inversión y estabilidad en restaurantes de alta calidad.

Escuche la entrevista completa aquí:

