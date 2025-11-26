Manuela Echeverry presenta las ‘Spotify Sessions’, la nueva era del formato audiovisual en streaming
Manuela Echeverry, líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para la región Andina de Spotify, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para presentar las “Spotify Sessions”.
Echeverry explicó que este nuevo proyecto busca unir sonido e imagen, respondiendo a la tendencia de consumo de las nuevas generaciones, quienes son “grandes consumidoras del formato audiovisual”.
La directiva detalló que la iniciativa no se trata solo de videos musicales tradicionales, sino de un formato de EP de cuatro o cinco canciones diseñado para propiciar la interacción en la plataforma.
Echeverry destacó la relevancia del mercado latino, señalando que “América Latina representa el 30% de los usuarios activos mensuales” de Spotify a nivel global, lo que convierte a Colombia en una potencia exportadora de talento.
Para garantizar la calidad, las sesiones funcionan bajo una “tríada perfecta” compuesta por el artista, un director musical y un director visual, buscando no forzar formatos, sino elevar la esencia del músico.
Un ejemplo clave es la sesión del artista colombiano Crudo Means Raw, quien integró instrumentos autóctonos como la “marimba de chonta y la tambora” para crear una experiencia visual y sonora única que conecta con audiencias jóvenes entre los 18 y 24 años.
Finalmente, Manuela invitó a los usuarios a buscar “Spotify Sessions” en la aplicación para descubrir estas producciones exclusivas. Su objetivo es que cada vez que una persona entre, encuentre “algo diferente”, con un set y un sabor distintos a lo que se ve habitualmente en la industria.
Escuche la entrevista completa aquí:
