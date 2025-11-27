La Hora del RegresoLa Hora del Regreso

“Se llenan de lágrimas”: Rubí Corona, creadora de grupo de mariachi femenino que conquista Europa

Rubi Corona, mariachi mexicana, habló del crecimiento del mariachi femenino y su trayectoria con su grupo Flor de Agave.

"Se llenan de lágrimas": Rubí Corona, creadora de grupo de mariachi femenino que conquista Europa

"Se llenan de lágrimas": Rubí Corona, creadora de grupo de mariachi femenino que conquista Europa

11:13

Rubi Corona, mariachi mexicana. FOTO: rubicorona/Instagram

Fabian Macias

Rubí Corona, cofundadora y directora del grupo musical mexicano, Mariachi Flor de Agave, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para hablar del impacto que está teniendo el mariachi femenino en México y el mundo.

Corona explicó que esta agrupación, fundada en enero de 2019 en Guadalajara, se encuentra en un momento de “despunte y despliegue” para las mujeres en este género musical, que tradicionalmente ha sido dominado por hombres.

La directora relató que, aunque al principio existe cierta “incredulidad” por parte del público al ver un grupo completamente femenino, esa percepción se transforma rápidamente en asombro y emoción.

Corona describió cómo, al llevar serenatas a los caballeros, estos se sorprenden hasta las lágrimas, rompiendo el estereotipo de “machos” y quedando en silencio ante la inesperada sorpresa de recibir flores y música de un mariachi de mujeres.

Corona destacó la reciente gira internacional del grupo por Europa, donde participaron en el Festival de la Fe Mariachi 2025. Tocaron en Bruselas, Brujas y Luxemburgo, logrando una gran aceptación tanto de la comunidad mexicana como del público extranjero.

Además de los clásicos, Flor de Agave ha innovado grabando covers de canciones que no suelen ser de mariachi, como “El toro enamorado de la luna”, ampliando así su repertorio y alcance en plataformas digitales como Spotify.

Rubí Corona agregó que busca inspirar a las nuevas generaciones. Su objetivo al crear el grupo fue ofrecer un “espacio seguro” y de crecimiento para chicas jóvenes y talentosas, demostrando que la mujer está representando “cada vez más y mejor” la música de mariachi ante el mundo.

Escuche la entrevista completa aquí:

“Se llenan de lágrimas”: Rubí Corona, creadora de grupo de mariachi femenino que conquista Europa

11:13

