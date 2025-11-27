Isaac Caballero y Planet Wonk, la nueva era del turismo político y social
Isaac Caballero habló de su nueva forma de ofrecer tours turísticos en Grecia mediante su plataforma Planet Wonk.
Isaac Caballero y Planet Wonk, La nueva era del turismo político y social
09:27
Isaac Caballero, cofundador de Planet Wonk, pasó por los micrófonos de La Hora del Regreso de W Radio para explicar su innovadora propuesta de turismo: visitas guiadas que se enfocan en la realidad social y política de los destinos, alejándose de la imagen “distorsionada” de los parques temáticos.
Su idea nació en Grecia durante la crisis financiera, cuando Caballero, estudiante de derecho y ciencias políticas, notó que los tours tradicionales solo hablaban de la Antigua Grecia e ignoraban las protestas y la realidad actual del país.
Caballero relató que Planet Wonk busca ser un “traductor de la realidad social y política”. Sus recorridos abordan temas complejos como la crisis de refugiados, la gentrificación y el abandono urbano, ofreciendo información para que los turistas sean conscientes del lugar que visitan.
Explicó que, aunque muchos turistas solo quieren desconectar, hay un porcentaje con educación universitaria y mentalidad progresista que desea entender el “por qué” de lo que ven en las calles, como la presencia policial o los edificios vacíos.
El cofundador enfatizó que, dado que la realidad social cambia constantemente, sus tours también evolucionan y se adaptan. Su objetivo es expandir esta metodología a otros países, buscando guías locales que puedan explicar sus propias realidades con un enfoque similar.
Caballero comentó que esta forma de turismo no solo informa, sino que invita al viajero a ser responsable con el entorno que visita.
Escuche la entrevista completa aquí:
